Hulpdiensten ingezet om kind te water Kardingermaar

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Hulpdiensten zijn woensdagavond ingezet om een kind dat te water was geraakt in de Kardingermaar. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Meter. “Hulpdiensten kregen een melding dat een kind te water was geraakt in het Kardingermaar.” Omstanders hadden het slachtoffer al uit het water gehaald en waren begonnen met eerste hulp te verlenen. Dit werd door de hulpdiensten overgenomen. “Twee ambulances kwamen ter plaatse en ook het MMT, het Mobiel Medisch Team, rukte uit.” De brandweer kwam ter plaatse om zichtschermen te plaatsen.

Het slachtoffer is uiteindelijk met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.