Hulpdiensten in actie om ara in boom

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag uitgerukt naar de Semmelweisstraat vanwege een ara die in een boom zit. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Een ara is een soort papegaai. “Ik sprak zojuist met de eigenaar”, vertelt Ten Cate. “De ara, die de naam Zazoe draagt, is op een onbewaakt moment uit de woning gevlogen. Vervolgens is het dier in een boom gaan zitten. De eigenaar heeft daarop de hulpdiensten gebeld.” De Groninger brandweer kwam ter plaatse met een hoogwerker. “Ze hebben onderzoek gedaan maar al heel snel bleek dat ze niets konden doen. Het komt er op neer dat ze de situatie afwachten en hopen dat de ara uit eigen beweging weer naar beneden komt.”

De eigenaar probeert met het roepen van de naam om het dier naar beneden te krijgen. Rond 16.45 uur had dit nog geen resultaat.