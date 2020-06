Huismeesters en Van Wijnen knappen 180 woningen op

nieuws

Zo’n 180 woningen van corporatie De Huismeesters in Selwerderwijk Zuid worden de komende jaren flink aangepakt. De Huismeesters heeft op 24 juni een overeenkomst getekend met aannemer Van Wijnen.

Het betreft 180 portieketagewoningen in de Van Oldebarneveltlaan, Adriaan Pauwstraat, Johan de Witstraat en Almastraat in Groningen. Tussen juni en oktober 2021 worden de woningen verduurzaamd. Daarna hebben ze gemiddeld energielabel A. De investering kost in totaal bijna 8 miljoen euro.

Van Wijnen isoleert de woningen en gebruikt daarbij hoog rendement beglazing. Het collectieve systeem gaat uit de woning; bewoners krijgen individuele verwarming. Daarnaast wordt het keukenblok vervangen, komen er nieuwe voordeuren, worden de trappenhuizen opgeknapt en worden de buitenkozijnen van de portieken geschilderd.

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven, maar als de overlast te groot wordt, kunnen ze gebruik maken van een rustwoning in dezelfde wijk.