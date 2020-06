Horecaondernemers binnenstad balen van terrassenplan gemeente in Stadspark

nieuws

Foto Hielke Boersma

Veel horecaondernemers in de binnenstad balen van de plannen van het stadsbestuur om deze zomer in het Stadspark tijdelijke terrassen neer te zetten. Dat zegt nachtburgemeester Merlijn Poolman.

De ondernemers vrezen dat hun omzet verder omlaag gaat en de horeca is al zo hard getroffen door de coronacrisis. “Het is juist heel erg belangrijk om de ondernemers in de binnenstad bij te staan die het al zo moeilijk hebben”, aldus Poolman. “En niet de activiteiten die ze zo hard nodig hebben te verplaatsen naar het Stadspark. Daar is niemand bij gebaat”.

Rustig in binnenstad

De gemeente wil activiteiten in het Stadspark om onder meer de binnenstad te ontlasten. Maar de ondernemers zeggen dat het juist erg rustig is in het centrum en er dus geen reden is om naar het Stadspark uit te wijken. “Ik spreek diverse ondernemers met of zonder terras”, zegt Poolman. “Die staan er om te springen dat mensen de binnenstad weer in gaan. Het is er ook veel gezelliger dan in het Stadspark”.

Poolman zegt dat de gemeente de plank volledig mis slaat: “Ik denk dat ze te weinig spreken met experts uit het vak. Ik nodig ze dan ook uit om dat te gaan doen”.

Daarnaast is het tegen het zere been van de ondernemers dat een Amsterdams bureau het gaat organiseren. Als het dan toch gaat gebeuren moeten Groninger horecaondernemers dat gaan doen.

De Stadspartij is inmiddels in de bres gesprongen voor de ondernemers. “Ik vind het heel slecht dat het stadsbestuur niet luistert naar de horecaondernemers in de binnenstad”, zegt fractievoorzitter Amrut Sijbolts.

Deel dit artikel: