Horecabaas De Drie Gezusters opgepakt bij Malieveld-betoging in Den Haag

Foto: ingezonden / OOG Tv

Laurens Meyer, die onder andere eigenaar is van café De Drie Gezusters in Groningen, is zondagmiddag opgepakt bij de betoging op het Malieveld in Den Haag. Dat melden verschillende media.

De horecabaas ging uit nieuwsgierigheid even kijken op het Malieveld waar een protest werd gehouden tegen de coronamaatregelen. Een protest dat aanvankelijk verboden was maar waar toch duizenden mensen op af kwamen. In de buurt van het terrein aangekomen kreeg Meyer van een agent de opdracht om zich om te draaien. Toen hij vroeg naar de reden werd er geen antwoord gegeven waarop de Groninger alsnog probeerde om op het Malieveld te komen. “De agent zei daarop ‘Ik sommeer u nu te vertrekken’, waarop ik vroeg ‘waarom’? De agent herhaalde nog eens dat ik moest vertrekken. Toen ik weer vroeg ‘waarom’ werd ik aangehouden”, vertelt Meyer aan het Dagblad van het Noorden.

Voor Meyer is het niet duidelijk waarom hij precies gearresteerd werd. Lang zat hij niet vast, vanwege een hartritmestoornis werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Zondagavond gaat het qua gezondheid weer goed met hem. Bij de betoging in Den Haag werden er door de politie zo’n vierhonderd mensen opgepakt.