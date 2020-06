Hoogzwangere koe bezorgt brandweer handen vol werk

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een te water geraakte koe heeft de brandweer woensdagmiddag handen vol werk bezorgd aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 15.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “In natuurgebied Kardinge, nabij de Wibenaheerd, was een koe in een sloot beland”, vertelt Lameris. “Een voorbijganger zag het dier en belde gelijk de hulpdiensten.” De brandweerlieden zijn na aankomst direct met een reddingsactie begonnen. “Met behulp van brandslangen en touwen werd geprobeerd de koe uit het water te trekken. Meerdere pogingen mislukten echter.”

Daarop werd besloten om meer hulp in te roepen. De duikers van de brandweer werden opgeroepen en ook de boer werd ingeseind. “Met behulp van de trekker hebben ze het hier er uiteindelijk uit kunnen halen. De boer vertelde dat het om een hoogzwangere koe gaat. Ogenschijnlijk gaat het goed met het dier maar de boer gaat het dier nog onderzoeken op haar gezondheid.” Na ruim een uur kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. De koe is naar alle waarschijnlijkheid in het water beland omdat het verkoeling zocht tegen de warmte.