Hoogste wetenschappelijke onderscheidingen in Nederland voor twee RUG hoogleraren

Foto's: KNAW en Wikimedia Commons

Hoogleraar Ethiek en haar Geschiedenis Pauline Kleingeld ontvangt in september 2020 de Spinozapremie. Hoogleraar Omgevingspsychologie Linda Steg ontvangt op hetzelfde moment de Stevinpremie. Dat maakte Stan Gielen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, vrijdagochtend bekend.

De wetenschappers ontvangen de premie, ter waarde van 2,5 miljoen euro, voor hun uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk. Kleingeld en Steg mogen de totale premie besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting. Ze krijgen de volledige vrijheid om hun onderwerp te kiezen en daar andere onderzoekers bij te betrekken.De feestelijke uitreiking van de Spinoza- en Stevinpremies vindt plaats op woensdag 30 september.

“In het Gronings zouden we zeggen ‘het kon minder’, maar voor deze keer zeg ik dit is gewoon fantastisch! Een zeer terechte verdienste voor beide laureaten, en wat een eer voor onze universiteit om deze talentvolle vrouwelijke hoogleraren in huis te hebben. Ik hoop dat ze onze studenten nog lang veel inspiratie mogen en kunnen bieden”, aldus Rector Magnificus Ciska Wijmenga van de Rijksuniversiteit.

Pauline Kleingeld (1962), Hoogleraar Ethiek en haar Geschiedenis deed baanbrekend werk in de interpretatie van Kants ethiek en politieke filosofie. Ook legt Kleingeld de meetlat langs Kants racistische en seksistische vooroordelen. Linda Steg (1965), hoogleraar Omgevingspsychologie, doet onderzoek naar de vraag welke factoren milieuvriendelijk gedrag stimuleren.