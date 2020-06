Hoogst bieders mogen stuiterend voetballen in Euroborg

nieuws

Foto: Ninaras via Wikimedia Commons (CC 4.0)

Fans van FC Groningen kunnen via een veiling voor de actie ‘Laat ons weer eens juichen’ meebieden op een unieke voetbalavond. Op 15 juli wordt een bubbelvoetbalwedstrijd gehouden in het HCM- stadion en de hoogste bieders mogen meedoen.

Allure Energie, de hoofdsponsor van de Supportersvereniging FC Groningen, organiseert de wedstrijd. Deze gaat tussen supporters en sponsoren van FC Groningen. Er zijn in totaal 15 plekken beschikbaar in het supportersteam. Om 19.00 uur is de aftrap van de wedstrijd. De hoogste bieders kleden zich om in de kleedkamer van de gasten, er is een officiële opkomst vanuit de spelerstunnel en de wedstrijd wordt live uitgezonden op FC Groningen TV. Adrie Poldervaart coacht het supportersteam.

Bieden kan vanaf 26 juni via Onlineveilingmeester.nl. De stichting ‘Laat ons weer eens juichen’ haalt geld op voor duizend seizoenskaarten voor FC Groningen, die vervolgens aan supporters onder de armoedegrens worden gegeven. De club wil met de actie ook zorgen voor inkomsten om het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis.