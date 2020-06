Hoofdklasser Be Quick 1887 weer tegen Gelderse clubs

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - MSC. Be Quick viert een doelpunt.

Hoofdklasser Be Quick 1887 voetbalt volgend seizoen weer tegen clubs uit Gelderland. Dat blijkt uit de concept indeling van de KNVB die uitgelekt is via De Gelderlander.

Silvolde, RKZVC (Zieuwent) en Longa ’30 (Lichtenvoorde) zijn de Gelderse opponenten in de hoofdklasse A op zondag. Vorig seizoen speelden die in de zuidelijke hoofdklasse B. In het noorden zijn Hoogeveen, Alcides (Meppel) en Emmen de tegenstanders van de Groningers.

De clubs uit het westen in de hoofdklasse A zijn: Alphense Boys, HBS (Den Haag), Purmersteijn (Purmerend), RKAVV (Leidschendam), SDO (Bussum), SJC (Noordwijk), TOGB (Berkel en Rodenrijs), Velsen en De Zouaven (Grootebroek).

De KNVB hoopt dat de hoofdklassers in het laatste weekeinde van augustus weer kunnen beginnen. Maar dat is vanwege de coronacrisis nog niet zeker. Ook is het onduidelijk of er publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn.