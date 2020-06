Honderden Chinese studenten in Groningen kunnen niet terug naar huis

nieuws

Foto: KCS via Wikimedia Commons (CC3.0)

Honderden Chinese studenten van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen niet terug naar huis, omdat ze niet genoeg geld hebben voor een retourticket. Dat schrijft de Universiteitskrant dinsdagmiddag, op basis van interviews met anonieme Chinese studenten in de Stad. Door een beperking van het aantal vluchten naar China zijn tickets bijna onbetaalbaar geworden.

Volgens de studenten weiegert China formeel geen burgers om naar hun thuisland terug te keren. Maar van elke luchtvaartmaatschappij mag slechts één vlucht per week het land binnenkomen. Daardoor stegen de prijzen van vliegtickets de pan uit, één van de gestrande studenten spreekt over prijzen die oplopen tot 10.000 euro. De studenten omschrijven dit als een verkapte weigering van het repatriëren van Chinese staatsburgers.

De studenten doen anoniem hun verhaal aan de UK, omdat ze bang zijn voor represailles van de overheid en staatsgetrouwe landgenoten. De studenten konden mondkapjes ophalen bij de Chinese ambassade, bedoeld als een alternatief voor vliegtickets. “De boodschap is dat we ons maar moeten zien te redden in het buitenland”, zo laat een geïnterviewde student optekenen. Ook de Chinese studentenvereniging in Groningen bood mondkapjes aan studenten aan, maar ook dit vertrouwden de studenten niet.