Hogesnelheidstrein rijdt deze zomer via Leer naar München in vijf uur

Foto: Tors - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7516760

Op station Leer in de hogesnelheidstrein stappen en vijf uur later uitstappen in München in Beieren. Vanaf 3 juli is het mogelijk. Dat laat de Deutsche Bahn op haar website weten.

Het gaat om een tijdelijke route die tot en met september gereden wordt. De treindienst start in Norddeich en rijdt via Emden en Leer naar München waarbij er onderweg ook gestopt wordt in Münster, Hamm, Paderborn, Kassel en Würzburg. De treindienst betekent dat je vanuit Groningen binnen zes uur naar het zuiden van Duitsland kunt reizen. Vanuit Groningen ben je in vijftig minuten op Leer waarna je in de hogesnelheidstrein met driehonderd kilometer per uur naar het zuiden zoeft.

De nieuwe verbinding is één van de drie zogeheten zomerverbindingen die Deutsche Bahn uitvoert. Behalve de lijn Norddeich – München gaat het om Stralsund – Stuttgart en Berlijn – Rosenheim. De diensten worden uitgevoerd met ICE-materieel. Deze treinen beschikken over een restauratiewagon. Meer informatie over de nieuwe treinverbinding is te vinden op de website van Deutsche Bahn. Daar kun je ook een kaartje voor de reis reserveren, want dat is in Duitsland verplicht.