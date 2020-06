‘Hoe ziek iemand wordt van het coronavirus is deels erfelijk bepaald’

nieuws

foto: CIMMYT / Flickr.com

Bepaalde stukken van het DNA bepalen voor een deel hoe ziek iemand wordt van een coronavirus-infectie. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, waaraan ook het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en biobank Lifelines hebben bijgedragen. De onderzoeksresultaten zijn donderdag gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

“Deze bevindingen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een medicijn voor COVID-19”, vertelt Lude Franke, hoogleraar Genetica in het UMCG. “Nu kunnen we gaan achterhalen wat de invloed van die plekken is en in welke biologische processen verstoord raken.” Franke is één van de initiatiefnemers van het Lifelines Corona-onderzoek. Daarmee wordt gezocht naar zowel genetische als omgevingsfactoren voor het ontwikkelen van COVID-19 infectie. Sinds de start van de coronacrisis vullen tienduizenden noorderlingen een vragenlijst is over hun gezondheid. Door deze data te combineren met gegevens over hun DNA, konden verschillen in het DNA opgemerkt worden

Om meer te leren over het coronavirus werken genetische onderzoekers wereldwijd samen via het COVID-19 Host Genetics Initiative. Ook de bevindingen uit het doorlopende Lifelines Corona-onderzoek zijn via dit consortium gedeeld en gebruikt voor de internationale publicatie.