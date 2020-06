Hitte en cornavirus zorgen voor topdrukte bij Dierenambulance

nieuws

De dierenambulance in Groningen heeft het smoordruk. Dat komt volgens de vrijwilligers door een combinatie van het warme weer en het coronavirus.

Naast het warme weer, wat ervoor zorgt dat meer dieren het moeilijk hebben, zorgt het coronavirus ervoor dat mensen meer om zich heen kijken. Daardoor zien ze vaker dieren in nood (of dieren die in nood lijken te zijn). Daardoor krijgt de dierenambulance meer telefoontjes van bezorgde Groningers dan normaal.

De collectieactie die dit jaar plaatsvindt gaat dit jaar niet door zoals dat normaal gaat. De dierenambulance is daarom een QR-code actie gestart. Doneren aan de dierenambulance kan door onderstaande QR-code te scannen en een geldbedrag over te maken via een App van de bank.