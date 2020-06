“Het wordt hoog tijd dat minister Ollongren stopt met baron spelen”

nieuws

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. Foto: Sebastiaan Scheffer

Het wordt hoog tijd dat minister Kasja Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken gaat luisteren naar de Eerste Kamer en naar de huurders en de huurverhoging stopt. “Ze moet stoppen met baron te spelen.”

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een motie van afkeuring tegen de minister. Een zwaar middel dat voor het laatst in 1875 werd ingezet. Aanleiding is de huurverhoging per 1 juli die de fracties van de SP, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD. 50PLUS en OSF niet zien zitten. De Eerste Kamer riep de minister op 21 april en op 9 juni op om de huren per 1 juli te bevriezen. De minister legt dit echter naast zich neer. Ze noemt het bevriezen van huren niet doeltreffend. Verhuurders moeten zelf namelijk ook investeren om woningen te onderhouden en nieuwe huizen te bouwen. Het bevriezen van huren komt dat proces niet ten goede.

“Woningen zijn niet om winst te maken maar om in te wonen”

“Sinds 2013 is de huur met gemiddeld 18,5 procent gestegen”, zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Deze huurexplosie komt niet uit de lucht vallen. Politici maakten van wonen een markt. We zitten nu in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Particuliere verhuurders willen hun winst maximaliseren en huurders van woningcorporaties betalen nog altijd voor de vorige crisis vanwege de verhuurdersheffing die is ingevoerd om de schatkist te vullen na de redding van de banken in 2008. Zonder die huurdersbelasting zouden de huren maandelijks zeventig euro lager zijn. Het is hoog tijd om de zoveelste huurverhoging te stoppen en de markt uit onze volkshuisvesting te halen. Woningen zijn niet om winst mee te maken, maar om in te wonen.”

“Ollongren brengt zichzelf in politieke problemen”

Daar komt bij dat door de coronacrisis veel huurders van woningen in de vrije en sociale sector te maken hebben met financiële problemen. Omdat verwacht wordt dat deze situatie de komende tijd niet zal verbeteren werd de minister opgeroepen om de huren per 1 juli te bevriezen, wat ze dus tot nu toe steevast weigert. “Ze moet de huurverhoging stoppen”, vult Dijk aan. “Doet ze dat niet dan brengt ze zichzelf in politieke problemen.” Uiterlijk komende maandag moet het kabinet met een reactie komen. Komende vrijdag vindt er een ministerraad plaats. “Wij willen daarbij zijn. Wij willen bewerkstelligen dat de minister dan via een digitale verbinding in gesprek gaat met de huurders.”

Actie op de Vismarkt

Ook in Groningen wordt deze week actie gevoerd. “Woensdagmiddag gaan we op de Vismarkt een groot springkussen in de vorm van een huis opblazen. Het is de mascotte van de campagne tegen de opgeblazen huurverhoging. Met de actie, waarbij ook huurders aanwezig zijn, willen we bereiken dat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen en alle raadsleden achter de huurders gaan staan om de huurverhoging te stoppen.”