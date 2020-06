‘Het moet voor bewoners makkelijk worden om hun eigen woonvorm te realiseren’

nieuws

Foto: Wolter Deelman

De fracties van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie gaan woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel indienen om een aanspreekpunt te organiseren voor zogeheten wooncoöperaties. Met het aanspreekpunt moet het voor bewoners makkelijk worden om hun eigen woonvorm op te zetten.

Een wooncoöperatie is een vorm van zelforganisatie waarbij bewoners zelf de regie nemen over beheer, onderhoud of zelfs nieuwbouw van hun woonomgeving. “De behoefte om een wooncollectief te starten neemt toe, maar het is ook complex”, zegt raadslid Lieke Schoutens van GroenLinks. “Daarom vragen we de gemeente om een aanspreekpunt te organiseren om inwoners op weg te helpen. Een wooncoöperatie voegt diversiteit toe aan onze woningmarkt en kent een sterke sociale samenhang.”

Bij het starten en opzetten van een wooncoöperatie komt echter veel kijken. “Je loopt onder meer tegen financiële puzzels en wet- en regelgeving aan”, vertelt ChristenUnie-raadslid Tessa Moorlag. “Dan kan het helpen als de gemeente je even op het juiste spoor zet, of in verbinding brengt met anderen die het eerder hebben gedaan.” Het opzetten van wooncoöperaties is niet nieuw. Je ziet het nu al bij onder andere woonschepen en woonwagens. Maar ook in de rest van de samenleving neemt de interesse in deze zelforganisatie toe. Raadslid Tom Rustebiel van D66: “Ook starters hebben in toenemende mate deze behoefte, maar je ziet ook wooncoöperaties voor senioren ontstaan. Het is mooi als inwoners zelf de vrijheid krijgen om de manier waarop ze willen wonen zelf in te richten.”