“Het Hoofdstation is het Hoofdstation even niet meer”

nieuws

Foto: Dennis Smit

Sporen die ingekort zijn, overkappingen die weg zijn gehaald en winkels die verdwenen zijn. Het Hoofdstation ondergaat deze periode een grote metamorfose.

Wie een half jaar niet op het Hoofdstation geweest is weet niet wat hij of zij ziet. De afgelopen weken zijn de perronkappen grotendeels verwijderd en zijn de winkels op het middenterrein gesloopt. Het betreft werk in uitvoering. Want na de kaalslag begint de wederopbouw waarbij het station weer helemaal up-to-date wordt gebracht. Hoewel volgens diverse mensen met deze vernieuwing veel charme verdwijnt. De plek waar je vroeger als kind je ogen uitkeek, waar je als tiener de vrijheid en de zelfstandigheid tegemoet ging met de tienertoer en waar je als twintiger stond te wachten op die ene vriendin of vriend waar je zoveel van hield, die zal de komende jaren enorm en soms onherkenbaar gaan veranderen.

En de kaalslag is nog niet ten einde. De plek waar tot afgelopen woensdag de treinen van Arriva en NS geparkeerd stonden, gewassen werden en van brandstof voorzien werden wordt de komende weken opgebroken. De treinen ‘slapen’ inmiddels op het gloednieuwe rangeerterrein De Vork. Vanaf volgende week begint de ontmanteling van het oude rangeerterrein waarbij alle sporen en gebouwen worden weggebroken. Hoewel niet alles. Het gebouwtje dat staat op de plek waar vroeger de draaischijf lag krijgt naar verluid een tweede leven bij de STAR in Stadskanaal.

In 2022 moet het nieuwe Hoofdstation klaar zijn. Dan zullen ook de historische perronkappen weer terug zijn die momenteel elders gerenoveerd worden.