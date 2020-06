Herepoort: ‘Kans op schade door bemalen grondwater nihil, maar niet uitgesloten’

nieuws

Ondanks de 102 ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit van Waterschap Hunze & Aa’s, mag Combinatie Herepoort toch water wegpompen bij een deel van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Hoewel de aannemerscombinatie zelf aangeeft dat het risico op schade door de aanleg van de bouwkuip nihil is, kan Herepoort dit niet helemaal uitsluiten.

Herepoort maakte donderdagmiddag een brochure openbaar over de bemaling van het grondwater. Volgens de aannemerscombinatie zijn de effecten van het bemalen van grondwater goed beheersbaar. Het verwacht dan ook, met inachtneming van verschillende veiligheidsmaatregelen, weinig tot geen nadelige effecten van het bemalen van het grondwater. Dit bemalen vindt plaats op een strook van ongeveer driehonderd meter van de aan te leggen bouwkuip voor de ring. In dit deel wordt geen gebruik gemaakt van onderwaterbeton, zoals dat in de overige delen van de verdiepte ligging van de ringweg wel gaat gebeuren.

Bezwaren in gemeenteraad en Provinciale Staten

Onder andere de Staten- en gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Vrijheid en de Partij voor de Dieren waren fel tegen het bemalen van het grondwater op deze plek. Naast schade aan omliggende gebouwen en leidingen vrezen de partijen dat er onherstelbare schade aan de natuur zal plaatsvinden. De fracties zijn bang voor verontreiniging door arseen van het voormalige AaGrunol-terrein. Volgens Herepoort zijn er op de locaties waar bemalen wordt geen risico’s op verontreiniging, omdat de grondwatervervuiling zich slechts beperkt verplaatst door het bemalen. Begin april waarschuwde de actiegroep ‘Groningen Verdient Beter’ nog voor schade aan woonhuizen. Ook zij diende daarom een bezwaar in tegen het ontwerpbesluit.

Monitoring en beheersing

Herepoort heeft een bemalingsplan opgesteld, waarin staat dat het via meerdere wegen het grondwaterpeil en de verzakking van gebouwen rond de bouwkuip en in de rest van de stad kan meten. Als er problemen ontstaan, dan kan de aannemerscombinatie water terug pompen of, in het uiterste geval, overschakelen op een bouwmethode waarbij wel onderwaterbeton gebruikt wordt. Dan hoeft er niet meer bemalen te worden.

Damwanden

De aannemerscombinatie verwacht niet permanent te hoeven bemalen na de aanleg van de bouwkuip, zoals de PVV-fractie vreest. Volgens Herepoort laten de damwandplanken die gebruikt worden nagenoeg geen grondwater door.