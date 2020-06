Haydn Jeugd Strijkorkest trekt in bus van Arriva langs verzorgingstehuizen

nieuws

Het Haydn Jeugd Strijk Orkest 2019-2020. Foto: Marl1 Fotografie

Leden van het Haydn Jeugd Strijkorkest, het HJSO, gaan komende zaterdag muziek maken bij verschillende verzorgingstehuizen van ZINN. Dat heeft het orkest woensdagavond bekendgemaakt.

Voor het project hebben het HJSO, Arriva en ZINN de handen inéén geslagen. Het orkest heeft de afgelopen maanden vanwege de coronamaatregelen geen concerten kunnen geven. Voor de bewoners van verzorgingstehuizen gold dat ze al die tijd geen bezoek mochten ontvangen. Nu de maatregelen wat zijn versoepeld wordt het tijd om het tij wat te keren. In een bus van Arriva Touring gaat het orkest komende zaterdag langs verschillende verzorgingstehuizen in Groningen Haren om daar op te treden voor de bewoners. De concerten worden op kleine schaal en met inachtneming van de afstandsregels georganiseerd.

“Voor onze jonge musici is het heel fijn dat ze na al die weken en vele berichten over concerten die niet doorgaan, eindelijk weer mogen optreden”, zegt orkestmanager Anna de Vries van het HJSO. “En dan ook nog voor een publiek dat bezoek en muziek in deze tijden zo goed kan gebruiken. Dat doet ons goed!”