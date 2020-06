Begraafplaats Esserveld is opnieuw de duurste van Nederland

nieuws

Foto Andor Heij. Begraafplaats Esserveld

Op begraafplaats Esserveld, in Groningen, kost een eenpersoonsgraf (met een looptijd van dertig jaar) 8.072 euro en is daarmee de duurste plek in heel Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse Graf- en crematiekostenmeter van uitvaartverzekeraar Monuta.

Ook de prijsstijging van de grafkosten, die gemeenten jaarlijks doorvoeren, was het hoogste in Haren. Daar steeg de prijs met 11% van 7.308 euro naar 8.072 euro (11%). Ter vergelijking: Gemiddeld kost een gemeentelijk graf in Nederland 3.202 euro.

Cremeren in Groningen is een stuk goedkoper dan gemiddeld in Nederland. De drie noordelijke provincies en Flevoland staan onderaan het lijstje met de kosten voor een crematie. Een crematie kost in Groningen gemiddeld 1.299 euro (met aulagebruik). Een ‘stille’ crematie kost gemiddeld 762 euro.