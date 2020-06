Hanzehogeschool krijgt twee ton subsidie voor mediaopleiding in Tanzania

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Vier universiteiten in Tanzania krijgen de komende twee jaar steun van de Hanzehogeschool voor het opzetten van mediaopleidingen. Ook OOG, het Radio Netherlands Training Centre en de universiteit van Dar es Salaam werken mee aan het project.

Het doel van het project, opgezet door het Hanze Development Centre for Development Cooperation, is de mediasector van Tanzania versterken. Dat gebeurt door medewerkers in die sector op te leiden. Tijdens de projectperiode komen docenten van de Tanzaniaanse universiteiten naar Nederland voor korte trainingen. Ook zullen medewerkers van de hogeschool afreizen naar Tanzania om te assisteren bij het ontwikkelen van studieprogramma’s en onderwijsmaterialen.

Het project wordt gefinancierd door het Orange Knowledge Programme, dat valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma stelt rond de 200.000 euro beschikbaar voor het project.