‘Guerrilla art’ moet tegenwicht bieden tegen naargeestig nieuws

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Een kunstwerk dat tegenwicht biedt tegen het naargeestige nieuws van de laatste tijd. Het is te vinden op een binnenplaatsje aan de Sterrebosstraat in de Herewegbuurt.

De maker van het kunstwerk is Frank Niemeijer. Niemeijer betitelt zijn projecten in de openbare ruimte wel eens als ‘guerrilla art’. Uiteindelijk moeten de werken vooral hoop geven. “Als ik ’s ochtends opsta en de nieuwsberichten hoor, dan wil ik meteen aan de slag. Om iets te maken dat tegenwicht biedt, tegenover al dat naargeestige nieuws”, aldus Niemeijer. Het kunstwerk aan de Sterrebosstraat bestaat uit heel veel hartjes en de kleuren rood en wit. ‘Lieve mensen steek elkaar een hart onder de riem, juist nu maar ook straks, als dit allemaal weer voorbij is’, luidt de begeleidende tekst.

Niemeijer maakte het kunstwerk tijdens de dagen waarop de coronacrisis op zijn hoogtepunt was. Het is niet voor het eerst dat de kunstenaar de media haalt. In de herfst van 2015 maakte hij indruk met het kunstwerk ‘De wilde tuinen van Frank Niemeijer’ in het Sterrebos.

Deel dit artikel: