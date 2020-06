UMCG, RUG en regionale overheden telefonisch onbereikbaar door storing bij Vodafone

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen is donderdagochtend een grote storing in het telefoonnetwerk. Daardoor is het ziekenhuis niet of zeer moeilijk bereikbaar. Ook de RUG, de provincie Groningen en verschillende waterschappen ondervinden hinder.

Het ziekenhuis schrijft op haar sociale mediakanalen alles in het werk te stellen om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Hoe lang de storing nog gaat duren, is niet bekend. Ook de RUG is telefonisch van buiten niet te bereiken, zowel op vaste als mobiele nummers. Ook de Provincie Groningen heeft problemen met het telefoonnetwerk. De storingen worden veroorzaakt door een landelijk probleem in het netwerk van Vodafone.

Het UMCG heeft inmiddels een noodnummer ingezet, dit is te bereiken via 050-3026161.

Er is op dit moment een grote telefoonstoring, waardoor het UMCG niet bereikbaar is. We doen er alles aan om deze zsm te verhelpen. Meer informatie volgt! — UMCG (@umcg) June 11, 2020