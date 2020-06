Grote berg illegaal afval gedumpt langs Waterhuizerweg

nieuws

Foto: Jan Beekman (Groninger Landschap) via Twitter

Afgelopen weekend werd een grote hoeveelheid sloopafval gedumpt langs de Waterhuizerweg. Dat meldt natuurbeheerder Jan Beekman van het Groninger Landschap op Twitter.

Op de foto’s zijn volgens de Beekman veel kenmerkende spullen te zien, wat de opsporing van de dader makkelijker moet maken.

De zaak is inmiddels in behandeling bij de politie. Tips zijn welkom, bellen kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

