Groningse psychiater met dwangstoornis opent online café voor lotgenoten

Foto: Tom Veenstra

Psychiater Menno Oosterhoff opent op donderdag 25 juni een gratis online ontmoetingsplek voor mensen met dwangklachten. Hier kunnen ze zonder schaamte praten over hun angsten, obsessies en ongewenste gedachten. Oosterhoff lijdt zelf ook aan een dwangstoornis.

Oosterhoff heeft het dwangcafé opgezet met de Groningse Hanny, die ook een dwangstoornis heeft. Bij haar begon de dwang in de vorm van agressieve dwanggedachten en obsessieve twijfel na de geboorte van haar oudste dochter. “Ik heb ruim 11 jaar niet geweten waar ik aan leed”, vertelt Hanny. “Huisartsen herkennen het vaak niet. Daarom wil ik me inzetten voor meer begrip en herkenning. Want als je weet wat je mankeert en in contact komt met lotgenoten, wordt de schaamte en lading minder.”

Het online dwangcafé is noodgedwongen ontstaan door het coronavirus, dat fysiek contact in groepen moeilijk maakt. “Maar nu bereik ik wel Nederland én Vlaanderen”, aldus Oosterhoff. “Ik geloof in lotgenotencontact. Mensen herkennen zich in elkaar en kunnen open praten over de gekke dingen die dwang je laat doen.” Oosterhoff zelf kon bijvoorbeeld Google afstruinen op zoek naar hobby’s die hij nog ‘beslist’ niet mocht mislopen. “Als ik dan bijvoorbeeld ‘postduiven houden’ zag staan, dan werd ik daar erg onrustig van en ging me afvragen of dit niet van onmisbaar belang was voor mijn leven”.

Het online dwangcafé start op donderdag 25 juni om 20.00 uur en duurt anderhalf uur. Aanmelden is gratis en kan via www.ocdcafe.nl.