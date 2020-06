Groningse onderzoekers achterhalen bouwjaar Middeleeuws complex in Siberie

nieuws

Por-Bajin, vanuit het westen gefotografeerd. Foto: Andrei Panin

Dankzij een nieuwe methode voor koolstofdatering hebben onderzoekers van de RUG het bouwjaar achterhaald van het mysterieuze Por-Bajin complex in Siberië. Dinsdag verscheen hierover een artikel in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Het gebouwencomplex, op de grens van Rusland en Mongolië, is ergens in de achtste eeuw gebouwd door nomadische Oeigoeren. Archeologen wisten niet wat de functie van dit complex was en waarom er geen sporen van gebruik zijn gevonden. “Om dit te begrijpen was het nodig precies te weten wanneer de bouw had plaatsgevonden, zodat duidelijk was welke lokale leider, de khan, de opdracht ervoor had gegeven”, legt dr. Margot Kuitems uit.

Een monster uit een balk uit het complex telde 45 jaarringen en de bast. Metingen lieten zien dat de piek uit 775 aanwezig was in de 43e ring. Kuitems: ‘Dus wisten we dat de boom in 777 is omgehakt. We zijn er vrij zeker van dat de bomen zijn gekapt voor de bouw van het complex en het is dus aannemelijk dat die in 777 begon.”