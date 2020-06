Groningse agent met kilo cocaïne in zijn auto blijft langer vast

De politieagent van de Eenheid Noord-Nederland, die op maandag 1 juni werd gearresteerd op verdenking van het voorhanden hebben van drugs, blijft vijftien dagen langer in bewaring. Dat maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend. In de auto van de agent werd een kilo cocaïne aangetroffen.

Collega’s van de agent vonden, naast de drugs in de auto, een grote hoeveelheid contant geld in het huis van de verdachte. De politiemedewerker werd buiten functie gesteld en geschorst.

De advocaat van de verdachte agent beweert tegenover DvhN dat de drugs niet van van de politieman waren. De agent zou zijn auto aan iemand hebben uitgeleend en deze persoon (naar verluidt de broer van de verdachte) zou bekend hebben dat de drugs van hem waren.

De politieagent was een populaire speler bij PKC’83, de voetbalclub van woonwagenkamp De Kring in Groningen.

De rechtbank heeft de gevangenhouding bevolen voor vijftien dagen van een politiemedewerker (30) van de eenheid Noord-Nederland op verdenking van het voorhanden hebben van cocaïne. In zijn auto is een kilo coke en in zijn woning een grote hoeveelheid contant geld gevonden.

— OM Noord-Nederland (@OM_NoordNL) June 18, 2020