Groningers erg divers over hun vakantiebestemmingen

De Groningers zijn erg verdeeld over hun vakantiebestemmingen. Het leek niet duidelijk of men door de coronacrisis naar het buitenland kon, maar een heleboel landen hebben de grenzen weer open gesteld.

Dat was voor veel Groningers aanleiding om toch een vakantie in het buitenland te boeken. Het was nog zoeken naar een geschikte plek, want veel overnachtingsplekken zijn dicht, of deels dicht. Anderen houden het bij hun oorspronkelijke plan en gaan in Nederland zelf op vakantie.

Ook is er een groep die naar “Hintergarten of Balkonië” gaat, oftewel gewoon thuis blijft. OOG TV ging de straat op.