Groninger voetbalclubs staan te trappelen om te beginnen

sport

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - PKC 83

De Groninger voetbalverenigingen zijn opgetogen dat ze per 1 juli weer volledig aan de bak kunnen. Het kabinet maakte woensdagavond bekend dat alle contactsporten, die door de coronacrisis verboden waren, hervat kunnen worden.

“Absoluut blij”, reageert Steven Wuestenenk trainer van zondaghoofdklasser Be Quick 1887. “Het is mooi dat we nu duidelijkheid hebben, want daar zaten we op te wachten. Het is wel jammer dat we vrijdag onze laatste training hebben. Eind juli beginnen we weer met de voorbereiding. In augustus kunnen we weer oefenen en dat is een mooi vooruitzicht”. Die wedstrijden zijn al bekend. “Als trainers hadden we al contact met elkaar over de voorbereiding. We oefenen tegen ACV, Staphorst en Oranje Nassau”.

“Super blij”, aldus Erwin Heerlijn de trainer van zaterdag eersteklasser Oranje Nassau. “Zaterdag is toch de mooiste dag in het amateurvoetbal en dat heb ik heel erg gemist”. Er is wel getraind, maar dat moest op anderhalve meter afstand. “Het was wel een hele uitdagende periode om de spelers er bij te houden en het zo leuk mogelijk te maken zonder een partijtje onderling. Ik heb ook veel contact gehad met andere trainers, zoals met Steven, over oefenvormen. Zo konden we ideeën met elkaar uitwisselen”. ON traint door tot volgende week donderdag en pakt het begin augustus weer op.

“Een fantastisch bericht natuurlijk”, zegt Peter van der Slot, trainer van de zaterdag derdeklasser Helpman. “De jongens belden meteen wanneer we weer een wedstrijd konden spelen”. Want terwijl Be Quick en Oranje Nassau op anderhalve meter afstand door trainden deed Helpman dat niet meer: “We hebben wel een paar keer getraind met de nieuwe groep. Dat was eerst leuk, maar de jongens spelen liever in een positiespel en partijvorm. Daarom zijn we eerder gestopt”. Van der Slot heeft de voorbereiding opgesplitst: “Als je maanden niks gedaan hebt dan wordt het pittig, daarom doen we het in twee blokken. Vanaf 14 juli twee weken, dan drie weken vrij en dan beginnen we op 11 augustus weer. In het eerste blok wil ik ook een oefenwedstrijd spelen, maar ik zoek nog een club die mee wil doen”.