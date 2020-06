Groninger politiek roept minister op om Eurosonic Noorderslag te redden

nieuws

Foto: Lesley Pietens

Een meerderheid van de politieke partijen in de Provinciale Staten en in de gemeenteraad van Groningen heeft in een brief minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Cultuur opgeroepen om muziekfestival Eurosonic Noorderslag op te nemen in de zogeheten Culturele Basisinfrastructuur.

Door de coronamaatregelen verkeert het festival in zwaar weer. Omdat ESNS momenteel niet tot de basisinfrastructuur gerekend wordt komt het niet in aanmerking voor de steunmaatregelen die er vanuit het Rijk zijn opgezet. “Het zou een culturele ramp zijn wanneer Eurosonic Noorderslag door corona verdwijnt”, zegt VVD-Statenlid Marjolein Vulpes. “Het festival is toonaangevend voor de Europese popscene en brengt Nederlandse artiesten in de internationale aandacht. Jaarlijks komen duizenden cultuurprofessionals naar Groningen om nieuwe artiesten te ontdekken en creatieve ideeën uit te wisselen. ESNS is daarmee de Europese broedplaats voor cultureel talent en innovatie, het behoud van het festival is van nationaal belang.”

ESNS is topevenement

Minister Van Engelshoven wordt in de brief opgeroepen om ESNS op te nemen in BIS. “De BIS is de landelijke regeling voor toonaangevende cultuurinitiatieven van hoge kwaliteit, die in Nederland een belangrijke rol vervullen voor talentontwikkeling en de rol van Nederland in de internationale cultuurscene. Nationale topevenementen dus. En zeg je topevenementen, dan zeg je Eurosonic Noorderslag.”

Economisch van groot belang voor Groningen

Volgens Vulpes is het niet alleen een groot festival waar talent een kans krijgt, maar is het ook economisch gezien van groot belang voor Groningen. “De tienduizenden bezoekers bezoeken ook de kroegen en restaurants in de binnenstad, ontdekken daarnaast wat voor moois er in Groningen nog meer te doen is en overnachten in onze hotels en hostels. Het festival is jaarlijks daarmee een belangrijke stimulans voor onze Groninger cultuur en economie.”