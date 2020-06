Groninger Museum koopt zeldzame gouden dubloen

nieuws

Het Groninger Museum heeft met steun van de Vereniging Rembrandt en het J.B. Scholtenfonds op een online veiling in Spanje een zeldzame munt aangekocht. Het betreft een gouden dubloen van ruim 400 jaar oud.

De munt, die rond 1590 in opdracht van de Groninger Ommelanden is geslagen, is slechts bekend van archiefbronnen en is nog nooit eerder gezien. Deze zeldzame dubloen, beter bekend als gouden dubbele Spaanse dukaat, is in Culemborg door muntmeester Hendrik Craeyvanger geslagen.

Op de munt staan de hoofden van de Spaanse koning Ferdinand en koningin Isabella afgebeeld, op de keerzijde staat een adelaar die met zijn vleugels het wapen van Spanje beschermt. Op de linkervleugel is in het klein het wapen van de Ommelanden te zien. Dat wapen was in 1578 ingevoerd en is nog altijd in het Groninger provinciewapen te zien.

Conservator Egge Knol van het Groninger Museum is erg blij met de aanwinst: “De Ommelander muntslag behoort tot de vele verhalen van de rivaliteit tussen Stad en Ommeland. Het is fantastisch dat dit verhaal versterkt wordt met deze tot recent onbekende gouden dubloen.”