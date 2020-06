Groninger met vuurwapen bedreigd in drugspand Drachten

nieuws

foto: Andries Oord

Een 26-jarige inwoner van Groningen en een 35-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats zeggen in Drachten bedreigd te zijn met een vuurwapen.

De politie kreeg om 1.00 uur maandagmorgen een melding. De politie ging met een arrestatieteam naar de woning aan de Melkkelder. Er werden daar in totaal vier verdachten aangehouden. Het gaat om een vrouw (34) uit Drachten, een man (49) uit Den Bosch en twee mannen van 19 en 29 jaar uit Den Haag.

In het pand werd niet alleen een vuurwapen aangetroffen, maar ook een hoeveelheid harddrugs. De politie gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd in de woning. De Groninger en het andere slachtoffer hebben inmiddels aangifte gedaan.