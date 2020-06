Groninger (39) aangehouden in Ermelose loods met bijna twee miljoen euro aan hennep

nieuws

Foto: Futurefilmworks via Pixabay (CC 0.0)

De politie in Ermelo heeft op 28 mei jongstleden drie aanhoudingen verricht bij een loods in het Gelderse dorp. Een van de aangehouden personen is een 39-jarige man uit Groningen. In de loods werd een grote hoeveelheid hennep aangetroffen.

De politie werd getipt over de aanwezigheid van de hennep door een alerte burger. De politie deed vervolgens een doorzoeking van het pand. Daarbij werd 205 kilo hennep aangetroffen, deze had een straatwaarde van 1,9 miljoen euro.

Naast de 39-jarige Groningen zijn ook twee 45-jarige mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.