Groningen geniet van zonnige zomeravond

Groningen geniet zaterdagavond van een zonnige zomeravond. In de binnenstad is het gezellig druk.

Volgens een ooggetuige worden de terrassen op de Grote Markt goed bezet. Vrijdagmiddag gaf de gemeente Groningen groen licht aan de horeca-uitbaters om tijdelijk terrassen op de Grote Markt op te bouwen. Door de coronamaatregelen kunnen ze op hun eigen terrassen minder stoelen en tafels kwijt. Dat wat ze niet kwijt kunnen mag men nu op de Grote Markt opbouwen. “Vrijwel alle stoelen zijn bezet. Er hangt een gemoedelijke en gezellige sfeer. Nergens lijkt het te druk te zijn en mensen houden zich keurig aan de anderhalve meter afstand.”

Ook in de middag besloten veel mensen om even in de binnenstad te kijken. “Op de Vismarkt leken de marktkooplui over aandacht geen klagen te hebben. Stewards van de gemeente zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid.” Ook geen problemen in de Herestraat. Daar werden in de nacht van vrijdag op zaterdag een aantal lijnen aangebracht waar mensen tussen moeten blijven. Op de eerste dag verliep dit soepel.

In Groningen is het rond 21.30 uur rond de zeventien graden. “Het voelt zomers aan met een blauwe lucht en een ondergaande zon.” Toch gaat het de komende uren wat frisser worden. Volgens Weerplaza daalt het kwik komende nacht naar rond de elf graden. Zondag belooft het iets warmer te worden dan zaterdag met 23 graden.