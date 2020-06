Groningen geniet van tropische dag: “Smoordruk op Stadsstrand”

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Het is vrijdagmiddag erg druk op en rondom van het Stadsstrand. Groningen lijkt massaal verkoeling te zoeken op het strand bij de Oosterhamrikkade.

“Ik heb het hier wel eens vaker druk gezien, maar zo druk als vanmiddag, nee volgens mij nog nooit”, laat een ooggetuige aan OOG Tv weten. Groningen beleeft vrijdag de eerste tropische dag van deze zomer. Rond 16.30 uur werd er 30,1 graden gemeten. De verwachting van OOG-weerman Johan Kamphuis is dat het vrijdag ook nog lang warm zal blijven. “Het koelt vanavond nauwelijks af”, vertelt Kamphuis. “Rond 20.00 uur zal het nog steeds rond de 28 of 29 graden zijn. Ook de nacht naar zaterdag verloopt zwoel waarbij de temperatuur bij het krieken van de dag pas terug zal zakken naar de twintig graden.”

Of de drukte bij het Stadsstrand prettig is? “Er staan ontzettend veel fout geparkeerde fietsen”, vertelt de ooggetuige. “Het is onmogelijk om tussen DOT en de kant van het Ebbingekwartier door te fietsen omdat er allemaal fietsen geparkeerd staan.” Op het Stadsstrand kunnen vanaf dit jaar meer mensen terecht. Na de sloop van de CiBoGa-boot is er extra zand gestort waardoor het strand nu twee keer zo groot is als vorig jaar.

