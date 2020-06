GroenLinks wil bio-asfalt op westelijke ringweg

nieuws

Foto: Jeanne Dohmen voor Provincie Groningen

De Statenfractie van GroenLinks wil dat de provincie Groningen onderzoekt of bij de vernieuwing van de westelijke ringweg gebruik gemaakt kan worden van bio-asfalt. Statenlid Melissa van Hoorn stelt hier donderdag schriftelijke vragen over aan het college van Gedeputeerde Staten.

Naast de westelijke ringweg niet Van Hoorn ook de Blauwe roos in Winschoten als mogelijke locatie. Ook wil ze van het college weten of er op andere manieren aan duurzame wegenbouw wordt gedaan. “Als we nieuwe wegen aanleggen moeten we gebruik maken van de duurzaamste technieken die op dit moment beschikbaar zijn”, aldus van Hoorn.

Volgens GroenLinks is er begin mei een grote stap voorwaarts gemaakt in de ontwikkeling van bio-asfalt. Het fossiele bestanddeel van gewoon asfalt, bitumen, is daarin vervangen door het natuurlijke lignine, een bestanddeel van planten en bomen wat overblijft bij de productie van papier.