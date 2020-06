Groene stoeptegels komen mogelijk op meerdere plekken in Stad

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen gaat groene stoeptegels, vergelijkbaar met de tegels gebruikt bij de pilot GrunnGras, mogelijk ook op andere plekken toepassen. “Een jaar na realisatie oogt de groene bestrating als groene kunst in de openbare ruimte”, zo schrijft het gemeentebestuur woensdag in een evaluatie van de pilot GrunnGras.

Begin vorig jaar startte initiatiefnemer Harry Bos, samen met ontwerper Martin Borchert en de gemeente Groningen, met de aanleg van de groene stoeptegels in de Adelheidstraat. Een jaar later is de gemeente tevreden over het resultaat: “De bewoners zijn enthousiast en verzorgen de planten. De Adelheidstraat ziet er met de groene bestrating netjes en verzorgd uit. Het initiatiefvoorstel hebben we samen met de bewoners succesvol en naar tevredenheid opgepakt. Het idee voor het aanbrengen van groene bestrating in de openbare ruimte vinden wij zeker bruikbaar.”

De groene stoeptegels, zoals deze gebruikt zijn bij de pilot, hebben wel één nadeel: Ze zijn duur. Daarom hoopt de gemeente dat de tegels machinaal gemaakt kunnen worden. Op die manier zouden de tegels goedkoper worden en makkelijker inpasbaar. De gemeente neemt de tegels daarom op in haar Civiel- en Cultuurtechnische Eisen en Randvoorwaarden. Daarmee komen de tegels mogelijk terug bij de renovatie van straten of bij het aanleggen van een nieuwe woonwijk.