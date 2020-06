Groene deelscooters duiken massaal op in Groningen

nieuws

Foto Andor Heij: Go Sharing scooter bij de jongerenflat in de Hoogte.

De groene elektrische deelscooters van het bedrijf Go Sharing duiken de laatste weken massaal op in het straatbeeld van Groningen.

Het werkt zo: Via een app op je telefoon kun je de scooter voor een bepaalde tijd lenen. Je betaalt per minuut. Je rijdt van A naar B en laat daar de scooter achter. Vervolgens kan iemand anders het voertuig gebruiken. Via de app kun je zien waar een exemplaar staat.

Volgens Go Sharing is het vervoermiddel vooral erg populair onder jongeren. Het bedrijf startte eind vorig jaar in Eindhoven. Naast enkele Brabantse steden zijn de groene scooters ook in Den Haag en Rotterdam te gebruiken en sinds vorige maand in Groningen.

Go Sharing is met het idee gekomen omdat veel steden door de drukte een verkeersprobleem hebben. De deelscooter moet dat oplossen.

Het bedrijf laat een soort moderne bakfiets door de stad rijden die de accu’s van de scooters verwisseld en voor het onderhoud zorgt. Ook worden de scooters weer netjes geparkeerd als daar aanleiding voor is.