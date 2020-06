Gratis duurzame producten voor Groningers tijdens energieweek

nieuws

In de laatste week van juni opent het Energieloket Groningen een ‘pop-up store’ aan de Oude Boteringestraat. Tijdens de Energieweek kunnen bezoekers niet alleen workshops volgen, maar ook gratis producten afhalen.

Bij het pand van Grunneger Power aan de Oude Boteringestraat is enorm groot “Bulten, bedankt” op het raam van het winkelpand in de Oude Boteringestraat te zien. De afgelopen periode kon Grunneger Power tegen een relatief gunstige huurprijs het pand van verhuurder Bulten betrekken, tot een nieuwe huurder zich zou voordoen.

Permanent in de binnenstad kantoor houden is door de hoge huurprijzen voor de groeiende stadse coöperatie echter geen optie. Volgens Anne Huizinga, projectmedewerker binnen Grunneger Power en betrokken bij de selectie van een nieuwe kantoor “zijn de huurprijzen in de binnenstad zo enorm gestegen, dat wij dat als burgerbeweging niet uit te leggen vinden aan onze leden om hier onze inkomsten aan te besteden. Dit besteden wij liever aan het samen duurzamer maken van Groningen”.

Tijdens de Energieweek kunnen Groningers gratis producten ophalen en ‘duurzame diners’ winnen. Daarnaast is er een Varkentje Rund-actie voor kinderen, waarbij ze een gratis paar sokken krijgen. Ook kunnen bezoekers testrijden in een elektrische auto. De energieweek wordt georganiseerd door Energieloket Groningen, een samenwerking tussen de gemeente Groningen en energiecoöperatie Grunneger Power. De pop-up store is van 23-27 juni geopend aan de Oude Boteringestraat 68.