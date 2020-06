Grand Theatre en ‘Station Noord’ hopen op 600.000 euro rijkssubsidie

nieuws

De Raad voor Cultuur adviseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het Grand Theatre en samenwerkingsverband ‘Station Noord’ een subsidiebedrag toe te kennen van €599.587,-. Dat meldt de Raad donderdagmiddag.

Hoewel in het advies van de raad wel voorwaardes gesteld zijn op punten waarover Grand Theatre en Station Noord nog duidelijkheid moeten verschaffen, is Niek vom Bruch (directeur van Grand Theatre) verheugd: “Station Noord en Grand Theatre hebben de afgelopen jaren iets moois opgebouwd voor beginnende makers in het Noorden en daarmee zichtbaar het artistieke klimaat voor makers en publiek verbeterd. Dit advies is een beloning voor de inzet van alle partners en de makers, en voor de Noordelijke overheden die ons vanaf het begin hebben gesteund.”

De subsidie gaat gebruikt worden om een tweede fase van begeleiding voor Noord-Nederlandse cultuurmakers op te zetten: “Nu uit evaluatie blijkt dat makers na een ontwikkeltraject bij Station Noord vaak nog niet klaar zijn voor een zelfstandige werkpraktijk, wordt een tweede fase ingericht waarin Grand Theatre getalenteerde makers verder begeleidt en coproduceert. De kans op landelijke zichtbaarheid en doorstroom van makers wordt daarmee vergroot”, aldus de Raad van Cultuur.