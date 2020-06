Grand Theatre blij met extra subsidie: “We gaan meer voorstellingen laten zien.”

Extra voorstellingen en betere begeleiding: dat zijn dingen die het Grand Theatre kan doen nu ze extra subsidie krijgen. De afgelopen weken werd bekend dat ze vanaf volgend jaar meer geld van de gemeente én uit Den Haag krijgen.

Dat advies werd gegeven aan minister Van Engelshoven van Cultuur, die op Prinsjesdag bekend maakt of de adviezen worden opgevolgd. Meestal is dat wel zo. “Daar waren we natuurlijk heel blij mee,” zegt Niek vom Bruch, directeur van het Grand Theatre. “Het extra geld hebben we specifiek gevraagd om meer voorstellingen te kunnen programmeren, zodat gewoon het aanbod van voorstellingen in deze stad wat groter kan worden. Dus dat is ook wat we ermee gaan doen, we gaan meer voorstellingen laten zien.” Daarnaast kunnen ze door het geld van het kabinet hun theatermakers beter begeleiden. “We hebben gewoon meer geld per theatermaker. Dus we kunnen wat serieuzere projecten gaan maken, we kunnen ze langer begeleiden, zodat ze daarna gewoon steviger en zelfstandiger verder kunnen.”

“We hebben de afgelopen jaren het podium eigenlijk weer heropgebouwd. We zijn het op een andere manier gaan aanpakken en dat werkt goed. Het werkt goed in de zin van wat we kunnen laten zien, maar het werkt ook goed naar het publiek. Dat hebben ze gewaardeerd, dat lees ik ook in het advies. En we hebben heel duidelijk kunnen aantonen dat we met het geld dat we nu hebben van de gemeente, we niet meer kunnen doen, en het aanbod in Groningen mag best wel iets omhoog.”

Hij hoopt dat ze de programmering ondanks de coronacrisis kunnen gaan uitbreiden. “Die toezegging van de Kunstraad is natuurlijk vanaf 2021, dus vanaf dan kunnen we iets meer gaan doen. Vanaf juli mogen er in ieder geval ongeveer 70 mensen in de zaal. Wat er vanaf 1 januari gebeurt kunnen we gewoon nog niet zeggen, maar in principe gaan we wel proberen vanaf dan weer echt een mooi programma samen te stellen. En voor 70 mensen is ook mooi.”