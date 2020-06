Gomarus College gaat 650 kilometer hardlopen voor het goede doel

nieuws

Leerlingen van het Gomarus College uit Stad gaan op zaterdag 20 juni 650 kilometer hardlopen. Met de Gomarus Run gaat geld opgehaald worden voor het goede doel.

Aanvankelijk zouden de 110 scholieren deelnemen aan de TT-run in Assen. “Vanwege de coronamaatregelen gaat die niet door”, laat een woordvoerder van de school weten. “Omdat de leerlingen al zo’n zes weken in training waren hebben we besloten de Gomarus Run op te zetten.” De Run voert langs de woonplaatsen van de leerlingen, langs vijftig steden en dorpen en heeft een afstand van 650 kilometer. “Alles gebeurt binnen de richtlijnen van het RIVM. We hebben zes routes uitgezet door Noord-Nederland. Elke leerling loopt individueel zeven kilometer van de route. Dit is in de buurt van zijn of haar woonplaats. Als de zeven kilometer er op zit dan wordt het stokje op anderhalve meter afstand doorgegeven aan de volgende leerling die dan klaar staat.”

Aan de Gomarus Run is een sponsorevent gekoppeld, namelijk een geldbedrag van 15.000 euro ophalen voor European Christian Mission, het ECM. De bedoeling is dat het geld naar een gemeentestichting in Zweden gaat.

