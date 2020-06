Goede doelen lopen tientallen miljoenen euro’s mis

nieuws

Goededoelenorganisaties hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland enkele tientallen miljoenen euro’s minder binnengekregen. Dat blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

“De inschatting van onze leden in april was een inkomstenderving van tien tot dertig procent”, zegt Margreet Plug die directeur is van de branchevereniging Goede Doelen Nederland in de krant. “Dan gaat het al gauw om tientallen miljoenen euro’s.” Belangrijkste oorzaak van de derving is dat er sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland niet gecollecteerd kon worden.

Volgens de branchevereniging is het wel moeilijk om te zeggen hoeveel geld er nu werkelijk minder is binnengekomen. De afgelopen periode zijn er namelijk extra giften binnengekomen, en volgens Plug komen die nog steeds binnen.