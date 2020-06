Gloednieuwe WINK-treinen van Arriva aangekomen in Nederland

nieuws

De gloednieuwe Arriva-trein op station Helmond Brandevoort. Foto: Bart Mestrom

Drie gloednieuwe treinen van Arriva die vanaf december in het Noorden gaan rijden zijn aangekomen in Nederland. Vrijdagmiddag kwamen de stellen bij Kaldenkirchen de grens over.

Het betreft de treinstellen 602, 604 en 601. Vanaf december gaan ze rijden tussen Groningen en Leeuwarden. De treinstellen reden via Venlo naar Amersfoort waar ze de komende tijd verder getest worden. Omdat de stellen zelf nog niet op het hoofdspoor mogen rijden werd de sleep vrijdagmiddag getrokken door een locomotief. Voor Arriva was het arriveren van de gloednieuwe aanwinsten aanleiding om een prijsvraag uit te schrijven. Het bedrijf riep fotografen op om mooie foto’s te maken van de eerste WINK-stelen in Nederland.

Helmond Brandevoort

Bart Mestrom besloot om aan de actie mee te doen. “De hele dag heb ik de berichten in de gaten gehouden waar de treinen zich bevonden. Uiteindelijk ben ik naar station Helmond Brandevoort gereden en daar heb ik een aantal mooie foto’s kunnen maken. Eén van de foto’s zie je bij dit artikel staan waarbij de trein het station net gepasseerd is.

Stopcontacten en USB-laders

De WINK-treinen zijn gebouwd door treinfabrikant Stadler. De totale serie bestaat uit achttien stellen waarvan er nu dus drie in Nederland zijn. Iederen trein bestaat uit drie delen, twee coupés waar een motorblok tussen zit. De trein heeft een lengte van 56 meter en heeft geen eerste klas. Wel zijn er bij alle zitplaatsen stopcontacten en USB-laders aanwezig. De eerste bak heeft één toegangsdeur, de tweede bak heeft twee toegangsdeuren. In deze tweede bak bevinden zich ook het toilet en de stilteruimte.

Amersfoort

De drie treinen zijn de afgelopen weken getest op een testbaan van Siemens bij Wegberg in de buurt van Düsseldorf in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De stellen zijn nu in Amersfoort waar ze de komende tijd verder getest worden en er goedkeuring plaatsvindt voor het rijden op het Nederlandse spoor.