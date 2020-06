Gloednieuwe NS-intercity maakt eerste zelfstandige meters op spoor

nieuws

Foto: Bart Kromwijk - www.youtube.com/user/112bartjk/featured

De gloednieuwe NS-intercity heeft in de nacht van zaterdag op zondag een eerste proefrit gemaakt op het Nederlandse spoor. De trein reed daarbij op eigen kracht.

Het eerste treinstel kwam twee weken geleden in Nederland aan. Sinds afgelopen donderdag staat één van de treinstellen op de onderhoudslocatie van NedTrain in Onnen. Bij de testrit reed de trein van Onnen naar Hoogeveen en weer terug. Bij de ritten wordt gekeken hoe de trein zich gedraagt op het Nederlandse spoor en hoe het samenwerkt met de treinbeveiliging die we in Nederland gebruiken.

Het ICNG-treinstel van het type Coradia Stream is gebouwd door de Duits-Franse treinbouwer Alstom. In totaal heeft de NS 99 van deze trein besteld waarvan er 79 ingezet gaan worden in het binnenland en twintig stuks voor de grensoverschrijdende verbindingen. Het materieel is bedoeld om ouder materieel van type ICMm en ICRm te vervangen maar ook om de groei van het aantal reizigers op te kunnen vangen. De treinen hebben vijf of acht rijtuigen. In 2021 zullen ze voor het eerst ingezet worden op de route Breda – Rotterdam – Schiphol – Amsterdam. Vanaf 2023 gaan ze ook op Groningen rijden.

Voor zover bekend is de testrit tussen Onnen en Hoogeveen goed verlopen. De komende periode zal er vaker getest worden.