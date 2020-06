Gloednieuwe auto vliegt uit de bocht en botst op lantaarnpaal

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de N370 is dinsdagavond een gloednieuwe personenauto uit de bocht gevlogen en tegen een lantaarnpaal gebotst. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.10 uur. “De automobilist wilde de noordelijke ringweg verlaten om op de Bedumerweg te komen”, vertelt Wind. “Door onbekende oorzaak is de bestuurder op de afrit van de ringweg in de bocht de macht over het stuur kwijt geraakt. Daarbij is hij op een lantaarnpaal gebotst. De auto raakte daar flink beschadigd bij.”

Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.