Gideonweg door politie afgesloten om automeeting

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten en medewerkers van Handhaving hebben zaterdagavond de Gideonweg afgesloten voor al het verkeer. De reden zijn de automeetings die op zaterdagavond op deze locatie worden gehouden en die sinds deze week verboden zijn.

“De weg is afgesloten met hekken”, laat incidentfotograaf Patrick Wind weten. “Niemand kan er langs.” Fotograaf Rick ten Cate: “Er is flink wat politie en Handhaving aanwezig. De politie surveilleert in het gebied.” Zaterdagochtend werden er op de Gideonweg en Antwerpenweg led-schermen geplaatst met daarop de tekst dat de automeeting niet is toegestaan. Gemeentewoordvoerder Hans Coenraads laat weten: “De afgelopen jaren mocht een gedeelte van de Gideonweg gebruikt worden als locatie voor deze meetings. Daar waren wel een aantal voorwaarden aan verbonden als het niet veroorzaken van overlast en geen races. De afgelopen tijd hebben we gezien dat men zich niet hield aan deze voorwaarden en daarom is besloten om te automeetings te verbieden.”

Volgens de fotografen zijn er zaterdagavond wel verschillende auto’s die onderweg zijn naar de Gideonweg. “Ze rijden constant heen en weer, en de politie houdt een oogje in het zeil.”