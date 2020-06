GGD’en testen 114.000 mensen in veertien dagen: “1,7% positief”

nieuws

De Nederlandse GGD’en hebben in de periode van 1 tot en met 15 juni bijna 114.000 coronatests afgenomen. Dat blijkt uit gegevens van het RIVM die dinsdagmiddag bekend werden gemaakt.

Sinds 1 juni kan iedereen met verkoudheidsklachten getest worden op het virus. Dit wordt georganiseerd door de GGD’en in zogeheten teststraten. In totaal werden er 113.800 testen afgenomen. Van 103.400 testen zijn de uitslagen inmiddels bekend: 1,7 procent van de personen bleek positief te zijn. Van de 113.800 waren er 5.700 mensen die werkzaam zijn in de zorg. Van hen bleek 1,2 procent het COVID-19 virus te dragen.

De meeste positieve testen werden afgenomen in de Veiligheidsregio Haaglanden. Daar werd een score van 3-4 procent behaald. Ook in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Hollands-Midden, Gelderland-Zuid en Noord- en Oost-Gelderland liggen het aantal positieve testen bovengemiddeld. In de drie noordelijke Veiligheidsregio’s ligt het aantal positieve besmettingen tussen de 0 en 0,9. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de regionale verschillen groot zijn.