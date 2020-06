GGD: “Van de 2.540 geteste personen waren er 100 positief”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In het coronatestcentrum in de stad Groningen zijn sinds maart 2.540 personen getest. Van hen bleken honderd positief te testen op corona.Dat de laat de GGD Groningen weten.

In de provincie Groningen zijn op dit moment 356 coronabesmettingen geregistreerd. Dit aantal is hetzelfde als dinsdag. De afgelopen zeven dagen kwamen er twee nieuwe besmettingen bij. Van deze 356 zijn er 188 werkzaam in de zorg. Het aantal werkelijke besmettingen in onze provincie ligt waarschijnlijk hoger omdat niet alle inwoners met klachten de afgelopen maanden getest kon worden. Zeventien mensen zijn overleden aan COVID-19. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei stabiel.

In de gezamenlijke testlocatie van het UMCG, de GGD Groningen het Certe zijn sinds halverwege maart in totaal 2.540 personen getest op corona. Van hen bleek honderd positief te zijn, dit is 3,9 procent. Afgelopen week werden er 330 personen getest waarvan één positief bleek te zijn. In Groningen kan sinds dinsdag iedereen getest worden op corona. Dinsdag en woensdag zijn er in totaal 428 personen getest. Resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar.