GGD: “Twee nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen zijn sinds vrijdag twee nieuwe coronabesmettingen ontdekt. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die zaterdagmiddag bekend werden gemaakt.

Volgens de GGD zijn er nu 364 mensen in onze provincie besmet met het coronavirus. Vrijdag lag dit aantal nog op 362. Vorige week zaterdag ging het om 359 bekende gevallen. Volgens de GGD ligt het daadwerkelijke aantal besmettingsgevallen hoger. Voor 1 juni werd namelijk niet iedereen met klachten getest op het virus. Het aantal mensen dat in Groningen overleed aan COVID-19 blijft staan op zeventien. Dit aantal is stabiel sinds zaterdag 16 mei.

Eerder in de middag liet het RIVM weten dat er landelijk vier mensen zijn overleden aan het coronavirus. Het aantal sterfgevallen komt daarmee op 6.057. Het aantal patiënten dat opgenomen moest worden in het ziekenhuis steeg met negen waarmee er nu 11.822 mensen in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Bij 48.640 mensen hebben positief getest op het coronavirus, het afgelopen etmaal steeg dit aantal met 179.