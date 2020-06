GGD: “Sinds 1 juni zes coronabesmettingen op testlocatie ontdekt”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij de testlocatie van de GGD Groningen, Certe en het UMCG zijn sinds 1 juni zes mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van de GGD die woensdagmiddag bekend werden gemaakt.

In Groningen zijn op dit moment 367 personen positief getest op het coronavirus. Dit aantal is gelijk aan dinsdag. Van deze 367 zijn er 190 werkzaam in de zorg. Sinds 1 juni zijn er in de provincie elf nieuwe besmettingen ontdekt. Zes van de elf werden ontdekt aan de hand van mensen die zich lieten testen op het virus in het testcentrum in het UMCG. In totaal hebben zich 2.734 mensen zich in de periode van 1 tot en met 16 juni laten testen. Van hen bleken dus zes positief te zijn, wat neerkomt op een percentage van 0,2 procent. Het aantal mensen dat overleed aan het virus blijft stabiel op zeventien. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei niet veranderd.

Mensen die zich willen aanmelden voor een test kunnen gratis bellen naar telefoonnummer 0800 1202. Dit heeft alleen zin als je verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of verlies van smaak en geur hebt. Als je deze klachten niet hebt dan heeft het afnemen van de test geen zin.